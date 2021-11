Nandefa sarin’i Betsiboka ritra ny Ministry ny Tontolo Iainana. Olon-tsotra kosa efa nizara ny sarin’i Mangoky ritra tahaka izany koa. Na Matsiatra. Ikopa moa ireny efa niaraha-nahita azo novakiana dian-tongotra ireny, tetsy Tanjombato-Anosimahavelona.

Ny «Ministry ny Orana» ve afaka miteny ny «Ministry ny Remblais» sy ny «Ministry ny Tavy» hoe raha totofana avokoa ny dobo sy kamory ary farihy, ary raha atao tevy hatrany ny ala, araka ny fomban-drazana efa hita izay maharatsy azy, dia tsy hisy hamandòna hiakatra ho rahona mba handrotsaka orana?

Rehefa Filan-kevitry ny Ministra, ireo miaro ny Rano sy ny Ala ary ny Zava-boahary ve misy mihaino? Raha ny Ministeran’ny Tontolo Iainana no mavesa-danja tahaka ny Ministeran’ny Vola, angamba hanan-karena trano maro tahaka azy eto Antananarivo, ary hanintona mpiasam-panjakana sesehena. Tsy fantatro ohatrinona no fahazoan-dalana hanototra ranontany sesilany etsy sy eroa, saingy haiko fotsiny fa ho vidian-dafo avokoa ireny any aoriana any.

Tahaka izay nanjavonan’ilay farihy tetsy Imeriman­jaka, ho anaran-tsy very sisa atsy ho atsy ry Alaotra, Itasy, Mantasoa… Izany Mandroseza izany, mety ho ambony tavoahangin’ny Eau Vive, Natur’Eau, Vital’O, sisa no hianarana ny tantarany: «Fahiny elabe, teo anelanelan’ny vohitr’Antananarivo sy ny renirano Ikopa, nisy farihy natao siniben-drano. Ritra noho ny fitombon’ny mponina, Ikopa namatsy azy rahateo maito».

Tsy hasomparan’ny Indiana («neutralité carbone» amin’ny 2070 hono), tsy sotasotan’ny Sinoa («neutralité carbone» amin’ny taona 2060 hono), tsy hadisoan’ny Amerikana («neutralité carbone» amin’ny 2050 hono), fa hagaigen’ny Gasy: doro-tanety sy tevyala ary fanaovana arina kosa angamba tsy ho sahintsika amoramoraina hoe tsy isan’ny mampikorontana ny toetr’andro eto an-toerana.

Isan’ny toky-fitaka tamin’ny COP26 farany teo ny hoe ajanona ny fandripahana ala: tsy efa hatramin’ ny 1992, sy ilay hoe «Sommet de la Terre» natao nalaza be, ve izany fanomezan-toky izany no nijanona ho poakaty? Firy hektara isan-taona ary firy kilometatra tsimivadimandry ny ala malagasy ripaka tao anatin’izay telopolo taona farany izay? Firy no mbola ahiana ho ripaka mandritra ny telopolo taona manaraka?

Ny Ministry ny Orana sy ny Rano ary ny Ala ve afaka miteny ny Ministry ny Arina-Saribò fa hiafara tahaka ny ganagana masaky ny rano nandroany isika raha ny hazo nataina ho kitay no hahahay ny tany kamboty ala.

Ilay herikerika omaly, soa mba nahari-pijojo, saingy ahiana ho maharotsingala (arrosoir) fotsiny ihany. Raha mba nolazain’ny Ministry ny Rano mantsy ny Ministry ny «Remblais» hoe rehefa haka ranontany ihany, aoka izay ny fikikisana tendrombohitra fa tokony mandavaka lalina sitrany ahay dobo tsy satry hanangonana ny ranon’orana tsy ho very fotsiny an-dranomasina.