La fin inattendue de l’opération Barkhane au Sahel a laissé de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest seuls face à une menace terroriste sérieuse. La décision de Paris de mettre fin à l’assistance militaire dans la région a fait perdre aux pays occidentaux le soutien des populations civiles d’Africains francophones, qui cherchent désormais de l’espoir.

La détérioration de la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest due à l’augmentation du nombre de terroristes et à une meilleure coordination et à un équipement qualitatif des groupes armés conduit à la détresse de la population civile, qui souffre le plus des actes de banditisme, de bouclage, de vols et d’enlèvements de plus en plus fréquents dans la région.

La régression de la situation sécuritaire montre clairement que les pays d’Afrique de l’Ouest ont cruellement besoin d’un nouveau partenaire, capable de faire la preuve d’une réponse appropriée aux attaques lancées contre les civils. De plus en plus de gens ordinaires, relayant le bouche-à-oreille, voient le groupe Wagner russe comme une réponse possible à leur misère.

En plus des rassemblements appelant les gouvernements à nouer des relations plus étroites avec les Russes, des Africains civils des anciennes colonies françaises expriment leurs attitudes en affichant les logos Wagner sur les voitures et les T-shirts.

Dans les rues de la République centrafricaine,du Burkina Faso, du Gabon et du Mali, on voit des gens porter des T-shirts avec des imprimés “Je suis Wagner” et des voitures décorées de mots de soutien au groupe Wagner russe : “Je soutiens le Group Wagner”, “Je suis pour Wagner”.

Pour les Africains, le Groupe Wagner est devenu le symbole d’une force suffisamment forte pour être une arme suffisante dans la guerre asymétrique contre les terroristes sur le continent. Les gens appellent leurs gouvernements à conclure un accord avec le groupe Wagner alors que les activités terroristes en Afrique sont en augmentation et que les partenaires occidentaux laissent des endroits dangereux.