Football – Orange Pro League : Seize clubs en lice dont le CFFA

L’association CFEM a dévoilé les détails de la prochaine saison de l’Orange Pro League, qui débutera la semaine prochaine. Seize équipes y participeront, dont le CFFA d’Analamanga.

L’Orange Pro League garde la même formule pour la saison 2021/2022. Par contre, le nombre d’équipes diffère par rapport à l’exercice précédent. Le championnat de Madagascar D1 passe ainsi à seize formations.

« Les treize clubs de la dernière saison sont maintenus, dans la mesure où tous les matchs n’ont pas été achevés à cause des restrictions liées au coronavirus. Il a été, par conséquent, difficile d’identifier les relégués », précise-t-on auprès de l’association des Clubs de Football Élite de Mada­gascar, en charge de l’organisation de la compétition. Ajoutez à cela les deux promus issus du cham­pionnat D2, l’AS Fanalamanga et le JFC ; mais aussi et surtout le CFFA, qui a disputé la Coupe de la Confédération récemment (ndlr : élimination au deuxième tour).

Le cas du CFFA interpelle logiquement. En effet, le club d’Andoharanofotsy est sous le coup d’une sanction de la part de la Confé­dération Africaine de Football (ndlr : suspension et amende). Et ce, en raison de son forfait, après avoir perdu au match aller devant le Grupo Desportivo Interclube en octobre.

La CFEM apporte une précision à ce sujet : « Le CFFA d’Analamanga a également été intégré à la demande des membres de la Fédération Malgache de Football, que sont les Ligues régionales de football et suivant l’article 5 alinéa 3 des règlements de compétition de la CFEM. »

Suspension

Cependant, « une éventuelle notification sur la suspension de la CFFA engendrera son retrait automatique et irréversible », toujours d’après l’association.

Nous avons demandé des éclaircissements sur ce point. Voici la réponse de la direction du club d’Andohara­nofotsy : « Nous n’avons été notifiés d’aucune sanction jusqu’à présent. D’après nos informations, un règlement spécifique, établi en raison de la crise sanitaire, autorise un club à se retirer de la Coupe de la CAF comme nous l’avons fait. Nous disputerons bel et bien la Pro League cette année. Nous avons déjà pris nos dispositions. »

La saison 2020/2021 débu­tera le samedi 4 décembre. Le format reste le même. Les seize équipes seront divisées en deux conférences, Nord et Sud. Les quatre premiers de chaque conférence se qualifieront pour les Playoffs au terme de la saison régulière.