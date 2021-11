Concert VIP Mahaleo – Dama et Bekoto se refont une jeunesse

Un « Concert VIP » qui s’annonce fraternel et fédérateur de tous les inconditionnels du groupe Mahaleo, mais surtout de la jeune génération, c’est ce que Dama et Bekoto peaufinent en coulisses.

A la question, comment se surpasser et faire encore mieux que cette liesse populaire qu’ont suscitée les retrouvailles entre Dama, Bekoto et le public de la capitale ? Nos deux illustres chanteurs, compositeurs et maestros de la guitare acoustique, nous apportent juste la réponse suivante, « Allez-vous rester là ou bien nous suivre dans cette belle aventure musicale que l’on entreprend ensemble depuis un bon demi-siècle maintenant ? ». Voici qu’à la veille de leur fameux « Concert VIP » au Karibotel Domaine Manerinerina, Dama et Bekoto, restant fidèles à eux-mêmes, promettent tout un événement à la hauteur du groupe Mahaleo, dans un cadre qui sera à la fois idyllique, cosy et verdoyant.

Cependant, au-delà de tout ce qui a déjà été annoncé, les retrouvailles qui se tiendront demain à partir de 15h émerveilleront à coup sûr le public qui aura le privilège d’y assister, grâce à cette pléthore d’invités que Dama et Bekoto ont conviés. « Ce sera très convivial aussi bien sur scène qu’avec tous ceux qui seront présents sur place. Tel un pique-nique mélodieux, on se plaira à communier avec vous tout au long de ce Concert VIP » confie Dama.

« Toujours au taquet »

Entouré par l’équipe d’Original Events qui assure la maîtrise de l’organisation de cet événement exceptionnel, Dama et Bekoto reprendront leurs guitares pour chanter à nouveau la joie, la solidarité et l’amour dans toute sa splendeur. Le duo a ainsi consolidé les bases de ce grand concert qu’il nous peaufine pour demain. Lors de la répétition générale, ils se sont entourés de la fine fleur des chanteurs et musiciens de « bà-gasy » actuels, plus particulièrement ceux de la jeune génération. Dans le lot, on retrouvera Rado, fils de Fafah, Roro, fils de Charles, Popol, fils de Bekoto et Maharo fils de Dama, ces derniers ayant fait sensation à Antsahamanitra le 7 novembre. Mbola Talenta et Ony Rakotomalala de Zandry Gasy, ainsi que le jeune Tolotra Rakotonirina, reconnu pour sa passion pour les compositions de Dadah Rabel, s’annoncent aussi à l’affiche de ce « Concert VIP ». Toujours au taquet, fort de ce dynamisme unique qui fait leur renommée, Dama et Bekoto continuent d’écrire cette belle histoire de rédemption et d’amour réciproque entre eux et les fans de Mahaleo.