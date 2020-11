Un nouveau directeur général pour l’ONE

Le conseil des ministres d’hier, au palais d’État d’Iavoloha, a procédé à la nomination du nouveau directeur général de l’Office national de l’environnement (ONE). Il s’agit de Rija Herisolo Rakotoson, un ancien de l’École supérieure de polytechnique d’Antananarivo (ESPA). Cette nomination intervient un peu plus de quatre mois après l’incendie qui a ravagé le siège de l’ONE, à Antaninarenina et le limogeage du précédent directeur général, lors du conseil des ministres qui s’ensuivit.