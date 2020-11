Miarinarivo – Un ancien maire viole une fillette

Un homme âgé de 54 ans, ancien maire de la commune d’Antoby Est, dans le district de Miarinarivo, se trouve en prison depuis mardi pour viol sur mineure. L’abus se­xuel a eu lieu le 10 novembre, à Imerinimamo Ambohi­ma­nana.

Le quinquagénaire a cajolé une petite fille de 14 ans et l’a violée. Ce n’est que samedi dernier qu’un représentant autoritaire à Miarina­rivo a dénoncé cette affaire sordide auprès de la gendar­merie nationale. L’enquête a, tout de même, été diligentée. Le crime a pu être vérifié et l’au­t­eur est passé aux aveux, selon le secrétariat d’état chargé de la gendarmerie (SEG).

Au terme de sa compa­rution devant le ministère public, l’ex-édile a été placé sous mandat de dépôt. « Une mise en détention préven­tive d’un suspect est appliquée pour plusieurs raisons, dont la protection de sa vie, et notamment pour l’empêcher de récidiver. Les parents sont priés de surveiller et protéger les enfants, d’oser dénoncer et porter plainte sans attendre d’autres personnes pour le faire», souligne la gendar­merie. «Quelle que soit la forme prise par la violence faite aux enfants de moins de 15 ans, cela signifie toujours un viol, passible de travaux forcés de plusieurs années », rappelle le service de la communi­cation du SEG. ­