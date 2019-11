Situation budgétaire – Le FMI appuie l’audit et la Jirama

Le FMI a présenté ses conclusions dont un revirement marquant qui se traduit par une annonce favorable envers les mesures prises au sein de la Jirama.

Nouveauté. La mission d’évaluation du FMI se termine avec une importance accordée à la situation de la Jirama,

telle que l’évoque la déclaration du chef de mission Charalambos Tsangarides. « La mission du FMI appuie, également, les mesures en cours de réduction des coûts, notamment, par la renégociation des contrats avec les fournisseurs d’électricité et de combustibles et par l’audit des arriérés de la compagnie publique », selon Charalambos Tsangarides. La Jirama attend, actuellement, la nomination officielle de son directeur général. Albert Ravelojaona, DG par intérim de la Jirama affirme « la disponibilité et la volonté de la JIRAMA à accepter tout accompagnement et soutien afin d’avancer dans la satisfaction de l’intérêt général ». Il confirme en même temps « l’existence d’un audit dès décembre, faisant suite au processus d’audit ayant déjà existé au sein même de la société ». La mission d’évaluation du FMI a tenu à rencontrer le dirigeant intérimaire de la Jirama pour discuter de l’avenir de cette société.

« Une amélioration de la situation opérationnelle et financière de la compagnie de service public JIRAMA pour assurer qu’elle ne pèse pas sur le budget repose sur une stratégie globale visant à générer des recettes et à améliorer la gouvernance », rappelle le chef de mission du FMI, Chara­lambos Tsangarides.

Programme de réformes

L’interruption des subventions allouées à la Jirama a été un projet crucial annoncé par le Président Andry Rajoelina lors de son investiture le 19 janvier de cette année. Actuellement, le FMI est favorable aux mesures jusque-là initiées par la Jirama pour assurer une baisse du tarif de l’électricité à travers la négociation avec ses fournisseurs d’énergie. À l’issue de sa rencontre avec la mission du FMI la semaine dernière, le DG par intérim de la Jirama a confirmé cette négociation adoptée comme solution. Le processus de négociation des contrats ainsi que l’audit au sein de la Jirama sont appréciés par le FMI. « L’audit portera sur la structure des prix adoptée actuellement par la Jirama. Il ne s’agira pas d’un audit comptable exclusif », a également précisé le gouverneur de la BFM, Henri Rabarijohn, à l’issue de la présentation des conclusions de la mission du FMI, hier. Absent à l’occasion, en raison d’une mission à l’extérieur, le ministre Richard Randriamandrato n’a pas assisté à la conclusion de la mission du FMI à Madagascar. À côté de la situation particulière de la Jirama, le FMI a accompli à travers la mission envoyée dans la Grande-île, la sixième et dernière revue du programme de réformes économiques de Madagascar soutenu par la Facilité Élargie de Crédit. Satisfaite de son passage à Madagascar, la mission du FMI affirme la prise de décision par rapport à la suite des financements d’ici janvier 2020. Toutefois, dans sa déclaration d’hier, le chef de la mission d’évaluation du FMI n’a pas du tout évoqué le Plan Émergence de Mada­gascar.