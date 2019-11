La direction de la sécurité routière de la région Boeny, avec la Gendarmerie nationale, a effectué une descente et un contrôle inopiné à Amparehimahitsy dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga II, les 20 et 21 novembre derniers.

Sur les quatre-vingt huit véhicules contrôlés durant ces deux jours, vingt-et-un ont été déclarés inaptes à la visite technique, ce qui a entraîné un retrait provisoire des papiers de ces voitures.Sept véhicules ont été mis en fourrière.

Les responsables ont constaté de nombreuses infractions. Ils ont même déploré l’état des coussins et des sièges ainsi que le capitonnage des véhicules. Les lames des ressorts cassées ont été critiquées et des poignets de portières doivent être posés.

Ainsi, des pare-brise brisés, des pneus lisses, la défection du système de freinage, ainsi que des cabochons avant et arrière et des ridelles en très mauvais état, sans oublier des jantes sommairement soudées doivent être remplacés.

La peinture des carrosseries a été aussi parmi les défaillances constatées par les techniciens.

En fait, l’une des causes des accidents de la circulation à Mahajanga est la défaillance technique des véhicules. Les plus fréquentes concernent le transport public. Les taxis-moto et les bajajs sont surtout les plus réfractaires. Chaque jour, l’imprudence des conducteurs provoque des accidents, dont la vitesse et le non respect de la priorité.