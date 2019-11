Gianni Infantino – « Mahamasina doit être rénové impérativement »

Andry Rajoelina a présenté son projet de rénovation à Gianni Infantino, hier à Iavoloha. Le président de la FIFA a apprécié, soulignant au passage qu’il s’agissait d’un impératif prioritaire.

Condition sine qua none. Le stade de Mahama­sina ne pourra plus accueillir de matches internationaux, dans son état actuel.

Telle est l’épilogue de la réception du Président de la FIFA, Gianni Infantino, par le président de la Répu­blique, Andry Rajoelina, hier à Iavoloha. Le chef de l’État a réitéré son soutien à la discipline, durant cette rencontre : « Je suis ravi de votre visite. Votre présence renforce notre volonté à développer le football à Madagascar ».

Cette volonté doit se traduire concrètement par la rénovation de l’enceinte de Mahamasina. « Le Président nous a étalé son projet de rénover Mahamasina et aussi de construire des stades dans tout Madagascar. Un très beau projet. C’est important de refaire ce stade, pour qu’il soit une fierté et un symbole pour le pays. Dans son état actuel, il ne correspond plus aux normes », a ainsi déclaré Gianni Infantino à sa sortie.

Trois mois

« Si ça ne change pas, il n’y aura plus de matches internationaux. Ce serait dommage pour Madagascar, qui a de grandes chances d’atteindre la CAN et pourquoi pas le Mondial. Heureusement, le Président est prêt à investir. C’est une obligation de le faire. Il faut faire en sorte que le peuple soit fier, pas seulement des Barea, mais aussi des Infrastructures », a-t-il ajouté.

Les qualifications pour la CAN 2021 reprendront en septembre de l’année prochaine. Auparavant, Mada­gascar entrera en lice en éliminatoires du Mondial 2022 au mois de mars. Et donc, Mahamasina doit être prêt dans environ trois mois, sous peine d’être obligé de déplacer les rencontres à venir à Vontovorona ou à Mahajanga.

Le président de la CAF, Ahmad, également présent à Iavoloha hier, a lancé un appel dans ce sens, avant le départ de la délégation du Palais : « Il n’y aura pas d’éliminatoires du Mondial en mars, si la pelouse et le stade restent dans cet état. Le Président Rajoelina est prêt pour les travaux. Nous devons œuvrer, tous ensemble, vers cet objectif commun pour le bien du football. »