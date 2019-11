Commune urbaine d’Antsirabe – Désignation d’une délégation spéciale

Le ministère de l’intérieur et de la décentralisation vient de nommer Lalanirina Emmanueline Ranivomboahangy en qualité de présidente de la délégation spéciale de la commune urbaine d’Antsirabe.

Ayant déjà occupée le poste de délégué d’arrondissement et d’adjoint lors de la mise en place d’une délégation spéciale en 2015, avant la précédente élection communale, cette nouvelle PDS, fraîchement désignée et son équipe vont gérer provisoirement la gestion de la commune urbaine d’Antsirabe, qui malgré cette prise de décision un peu tardive, se trouve actuellement dans un état délabré.

Des trous financiers dus aux détournements de fonds et de mauvaise gouvernance, consommés et effectués par l’ancien maire et son équipe, actuellement incarcérés à Antanimora, ainsi que des problèmes avec quelques membres du personnel, qui veulent toujours continuer la grève, attendent cette délégation spéciale.