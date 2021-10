Mercato – Abel Anicet au Future FC jusqu’en 2023

Le capitaine des Barea a signé un contrat de deux saisons avec le Future FC, en Égypte. Il jouera sur le continent pour la première fois de sa carrière, après avoir quitté la Bulgarie.

Cette fois-ci, c’est officiel. Abel Anicet Andrianan­tenaina intègre le Future FC. Il a signé son contrat dimanche dernier en Égypte. Le bail court sur deux saisons et s’étale donc jusqu’en 2023.

« C’est le moment de partager des informations avant le début du championnat. Je remercie mes agents pour m’avoir permis de rejoindre ce club de D1, basé au Caire, qui a énormément d’ambitions et qui se distingue par un projet très intéressant », a-t-il publié, dans la nuit de dimanche à lundi. « J’aimerais aussi remercier le président et le staff technique pour la confiance qu’ils m’accordent », a poursuivi le capitaine des Barea.

Abel Anicet Andrianante­naina avait quitté le Ludo­gorets Razgrad en juillet dernier. Une formation avec laquelle il a enchaîné les ti­tres nationaux depuis son arrivée en 2014.

Ainsi se termine son aventure en Bul­garie, où il a également porté les maillots du Botev Plovdiv, du CSKA Sofia et du Cherno­morets Burgas entre 2011 et 2014. Auparavant, il avait suivi une formation de six ans à l’AJ Auxerre en France.

Moyens colossaux

L’ancien joueur de l’Aje­saia entame un tout nouveau challenge. Il va jouer pour la première fois sur le continent. Un véritable tournant dans la carrière du milieu de terrain de trente-et-un ans.

Il cherchera à apporter sa combativité et son immense volume de jeu au Future FC. Et ce, afin d’imposer son empreinte dans la Premier League égyptienne.

Abel Anicet bénéficie d’une structure de choix dans sa quête de succès au Maghreb. Le Future FC se démarque, en effet, par des moyens colossaux. Le club est lié à la branche égyptienne de The Coca-Cola Company. D’ailleurs, il répondait à l’appellation de Coca Cola FC auparavant.

Le changement de nomen­clature en Future FC est survenu après la reprise par la société d’investissements sportifs, dénommée Future. La formation du Caire a remporté le cham­pionnat D2 à l’issue de la saison 2020- 2021. Elle intègre ainsi la D1 pour l’exercice 2021-2022, qui débute cette semaine.