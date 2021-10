Évènement – AmbondronA met le feu à Antsonjombe

Entamant la célébration de ses 20 ans de scène dans les règles de l’art, le grand retour au Coliseum Antsonjombe d’Ambondrona fut extraordinaire hier après-midi.

C’EST devenu définitivement un défi qu’il se plaira encore et toujours à relever pour les années à venir. Les retrouvailles entre cet incontournable groupe de poprock qu’est AmbondronA et ses milliers de fans au Coliseum Antsonjombe furent une fois de plus exceptionnelles. Fidèle à cette image qu’il a su forger de lui-même depuis ces dernières années, c’est un concert grandiose, haut en couleurs et surtout imposant que le groupe a proposé à un public de tous horizons. Pour ses 15 ans de scène, la bande à Kix au chant, Beranto à la guitare électrique, Honty à la basse, Blanc à la batterie et Ranto au clavier en a déjà surpris plus d’un en ayant rempli comme un œuf le Coliseum Antsonjombe, le concert d’hier n’a pas dérogé à cette règle. Entamant ainsi tambours battant la célébration de ses 20 ans de carrière, AmbondronA n’a pas fait les choses à moitié.

La scène a brillé de mille feux, entre effets de lumières et de pyrotechnie surprenant, le public s’en est pris plein les yeux. De quoi éblouir de la plus belle des manières donc les fans du début que la jeune génération. Une fois les premières notes entamées par le groupe vers 15h, l’émotion est d’entrée à son comble dans tout le coliseum et peu à peu, cette liesse que suscite AmbondronA a fait vibrer tout Antsonjombe.

« Une fin en apothéose »

Avec deux décennies au compteur, AmbondronA a toujours su rester performant sur la scène musicale nationale, s’étant même fait une place d’honneur parmi les plus grands. Cette célébration quant à lui s’est bien fait attendre par les fans et l’impatience de retrouver à nouveau leur groupe adoré au Coliseum accentua encore plus la ferveur de l’événement d’hier. « Il est difficile de vous décrire ce que l’on ressent en ce moment, mais nous ne pouvons qu’être fiers, fiers d’être avec vous ici aujourd’hui et de partager ce moment avec vous. Nous vous en sommes reconnaissants et nous serons toujours là avec vous pour les 20 ans à venir» confie Beranto ému face au public. Le répertoire du groupe lors de ce concert refléta ainsi tout son parcours, illustrant très bien la nostalgie des débuts et l’avenir même du groupe. Entre l’entrainant titre « Fay » issu du dernier album « Ho soa hatrany », AmbondronA s’est plu à revisiter ses plus grands tubes comme « Eny sa tsia », « Aza tsiny », « Leo » ou encore « Ampy ahy » comme un voyage temporel et musical à travers tous ses précédents albums.

C’est vers la fin, à partir du titre « Antso » suivi de « Aza ela » que l’émotion fut à son comble. Entre les torches qui s’illuminent telles des milliers de lucioles et les feux d’artifices à foison, AmbondronA a littéralement enflammé la scène du Coliseum Antsonjombe. Un léger incendie s’est d’ailleurs déclaré derrière la scène, mais fut rapidement contrôlé suite aux feux d’artifice. Une fin en apothéose donc, pour un concert auquel des fans des quatre coins du globe ont aussi pu assister grâce à une diffusion en direct sur les réseaux sociaux grâce à un partenariat entre AmbondronA et Telma Madagascar. Vivement la suite.