Construction et bricolage – ABC s’associe à Bricorama

Feride Ismael, PDG du Groupe SIRR, la maison mère d’ABC a prononcé un court discours de circonstance durant son allocution à l’inauguration du « ABC by Bricorama » hier à La City Ivandry. « Un « supermarché » de la construction et du bricolage pouvant accueillir dès ce jour ses nombreux clients dans un vaste magasin de 5000 m2 avec 40 000 références d’articles », selon Feride Ismael. Qui, au passage, mise sur un rapport qualité/prix défiant toute concurrence, lancé comme un défi. « Des produits reconnus sur le plan international » affirme-t-il.

Le directeur général, Karim Abrahim, de ce t immense édifice, abonde dans le même sens. « Nous avons répondu à la demande croissante et aux besoins toujours variés, exprimés par la clientèle. Avec le concept du libre-service. Suivant le triptyque je vois, je comprends et je prends. Nous allons aussi mettre l’accent sur la formation de notre personnel pour qu’il soit aussi performant que possible ».

ABC offre déjà toutes les disciplines de la construction: luminaires, outillages, matériaux, peintures, décorations, cuisines, salles de bains, carrelages, menuiseries, plomberies, paysages, électricité, quincailleries, sidérurgies, domotiques… Il se renforce avec l’expertise et l’expérience de Bricorama.