Alasora – Un réseau de dealers démantelé

Le trafic de drogue aggrave l’insécurité à Alasora. La semaine passée, la gendarmerie a déclenché une opération et démantelé un réseau de dealers. Cinq individus ont été mis sous les verrous dans la maison centrale d’Antanimora vendredi.

Ils ont été piégés dans des endroits différents. Trois morceaux d’héroïne pesant deux grammes ont été trouvés en possession du premier appréhendé à Tanjombato. Le second n’avait rien sur lui, mais il a avoué être un consommateur. Un autre était le guetteur. Il surveille et s’assure qu’aucun élément des forces de l’ordre ne vienne les déranger. Si un policier ou un gendarme passe, il siffle ou signale ou encore fait un geste pour prévenir ses coauteurs et leurs clients. Le quatrième était un revendeur. Il détenait soixante-treize paquets de chanvre indien, soit quatre cent cinquante grammes.

Le dernier suspect a été pris en filature près de Domaines, au By-pass. Il était le fournisseur de stupéfiants. Dix kilos de cannabis ont été découverts à bord de son 4×4.

Les drogues saisies ont été mises sous scellées et le tout-terrain gardé en fourrière, selon les informations communiquées.