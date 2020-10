Société civile Toliara – Les élections à la CNIDH se préparent

Représentativité. Des membres de la commission Ad Hoc pour la préparation des élections des sociétés civiles devant siéger à la Commission nationale indépendante pour les droits de l’homme (CNIDH) étaient à Toliara. Ils ont réuni des associations et des plateformes de la société civile à l’hôtel Le Palétuvier jeudi dernier. « L’objectif de cette réunion est de rappeler l’importance des principes de Paris. Des explications sur la représentativité et les conditions de candidatures désirant siéger en tant que commissaires de la société civile au sein de la CNIDH ont été apportées » explique Mireille Ramanandraibe, vice-présidente de la commission AdHoc. Les principes de Paris concernent le statut des institutions et appellent les commissions des droits de l’homme à coopérer. « Une association, une voix. C’est l’essentiel à retenir. Les associations relèvent de cinq domaines d’intervention à savoir le droit de l’enfant, le droit de la femme, le droit des handicapés et les droits de l’homme. Les élections se tiendront le 11 novembre prochain pour Toliara» détaille Tovohery Razaka­manana du bureau du Haut commissariat des Nations unies pour le droit de l’Homme. Il en sera retenu cinq par province donc trente candidatures finales pour tout le pays.