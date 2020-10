Mx Kawasaki – Ranty Ernest toujours au top

Victoire écrasante du pilote n°117 lors de la reprise du championnat de Madagascar de « MX », hier sur le nouveau circuit d’Ambatolampy Ambohidava.

La longue suspension des activités sportives n’a eu aucun impact sur Ranty Ernest. Il est toujours aussi fort. Le pilote officiel Husqvarna a dominé le MX Kawasaki d’hier, sur le nouveau terrain de cross d’Ambatolampy Ambohidava situé derrière l’aéroport d’Ivato. Il s’était imposé lors de la première manche de la saison 2020, au mois de février à Iavoloha. Il a parfaitement réussi sa rentrée hier à l’occasion de la reprise du championnat « MX ». La première manche fut à sens unique. Départ parfait, holeshot et victoire écrasante pour le pilote de la Husky n°117 avec une large avance au moment de passer le drapeau à damier.

Ranty était seul au monde hier, il vaut l’avouer. Ses deux principaux adversaires de ces dernières années manquaient à l’appel. Pas de Claudio Tida, qui roule aussi sur une Husqvarna. Pas de Mathias Plantive non plus chez Honda.

Au top physiquement

Dans la deuxième manche, Ranty Ernest a bataillé pendant quelques instants avec Randy Rakotoarimanana. Mais après une jolie passe d’armes, il a rapidement réglé le pilote Kawasaki. Outre son pilotage plus agressif, il s’est également appuyé sur la puissance de sa FC-350 face à la KX-250. D’autant plus qu’il était au top physiquement. Les entraînements intensifs chez My Training Box durant l’interruption du championnat, que nous avons relaté dans un article publié en septembre, lui ont permis de faire la différence.

Ce MX Kawasaki constituait la première course disputée sur la nouvelle piste de Iarivo Moto Club. Tous les pilotes présents ont tenu à féliciter IMC pour l’aménagement de ce nouveau tracé. Certes, des ajustements sont encore nécessaires, notamment au niveau de la grille de départ. Mais dans l’ensemble, les membres du club et leurs partenaires méritent tous les éloges pour les efforts réalisés.