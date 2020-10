La guerre n’est pas finie

Un ennemi qui semblait à terre mais pas totalement vaincu. La plaie mondiale qui sème la terreur aux quatre coins de la planète mais qui, chez nous, aurait épuisé ses munitions faisant apparaître une illusion précoce de victoire. Victoire est le mot défendu mais pourtant déjà prononcé, péché mineur qui a fait baisser la garde. Le dernier bilan hebdomadaire est pourtant un triste rappel que l’ennemi est loin d’être neutralisé. Le spectre d’une deuxième salve comme celle qui martyrise actuelle­ment la France, qui a dépassé le cap du million de victimes, n’est pas encore totalement à écarter.

Une deuxième vague ne pourra définiti­vement abattre le mur qu’avec l’appui d’alliés, la plupart inconscients, qui fragili­sent les fondations de l’édifice protecteur élevé par les gestes barrières. Ces réflexes, qui sont les gestes salvateurs pendant cette période de pandémie, sont en train de tomber petit à petit. Les masques dans les lieux publics sont en voie de disparition ; la contagion du démon des contacts physiques, qui prend possession des corps qui cèdent à la tentation des bises et câlins, est plus à redouter que la force mortelle du virus à anéantir ; la distanciation sociale qui perd en centimètres à mesure que passent les jours. Inconsciemment, on dépose les armes. Une inquiétante attitude qui risque de redonner leur vigueur aux piquants de l’épidémie.

Dangereusement, les portes d’entrée s’ouvrent pour les piquants quand on fait tomber les barrières sanitaires. Et s’affaissent petit à petit les obstacles qui s’interposaient entre les piquants et les victimes. Des piquants invisibles et donc plus dangereux que ceux des porcs-épics de la parabole d’Arthur Schopenhauer qui, malgré leur volonté de « se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur », réduisent les contacts physiques qui facilitent la rencontre des piquants avec la peau d’autrui. Une posture évidente à adopter qui peine à s’imposer quand les piquants sont invisibles, comme ceux des microscopiques virus mortels, une des rares créatures qui peuvent effrayer et secouer la « grandeur » de l’espèce humaine.

Pour Arthur Schopenhauer, les hommes ont ce « besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur propre intérieur ». On peut donc comprendre la force irrépres­sible du magnétisme qui émane des autres et qui nous pousse à réduire les distances au mépris de toute considération sanitaire. Pourtant, toujours selon le philosophe allemand, « leurs nombreuses qualités repoussantes et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau ». À piquants invisibles, « qualités repous­santes » et « insupportables défauts » invisibles et piquants plus sournois débar­rassés de la visibilité qui repousse.

Les derniers chiffres officiels nous apprennent que la guerre n’est pas encore finie. Raison pour ne pas laisser les seules armes qu’on possède contre l’épidémie (masques, distanciation sociale, lavage fréquent des mains, …) rouiller.