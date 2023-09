TENNIS DE TABLE – CFTT – Tiana Ratsimbazafy égale à elle-même

Imbattable. L’infatigable multiple championne de Madagascar pendant plus d’une dizaine d’années, Tiana Ratsimbazafy vient de réaliser un doublé au tournoi de célébration du 10e anniversaire du centre de formation de tennis de table (CFTT). Déjà convertie en entraineuse nationale lors des Jeux des îles de l’océan Indien, elle a encore participé au tournoi organisé par le CFTT ce week-end au petit palais à Maha­masina et a raflé deux trophées. La pongiste du club Jovena a défait en finale de la 1re et 2e série dames confondues par 3 sets à 2 la jeune membre de l’équipe nationale aux derniers Jeux des îles, Santatriniaina Raharijaona du club Acacia. Chez les vétérans de plus de 40 ans, Tiana a encore une fois confirmé sa suprématie face à sa coéquipière au club et en sélection, Rondro Rajaonah par 3 à 0. Dix-sept finales de catégories différentes se sont tenues dimanche après- midi au petit palais. Chez les 1re et 2e séries hommes catégories confondues, Luciano Randriantoandro de l’Acacia a défait en duel final Riva Rakotoarisoa du même club par 3 à 1. Ce dernier, a par la suite récupéré le trophée des U18 en battant Jonathan du CFTT (3-0). La coupe est revenue à Mikalo qui a battu 3 à 1 Rotsy chez les filles, toutes les deux du club Young Vibes. Chez les vétérans de plus de 40 ans, le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa a défait en duel final par 3 à 2 Dimby de Jovena. Jacky d’Ostie s’offre le trophée des vétérans de plus de 60 ans et Yvan de CTT Vis pour la 3e série. Le trophée et la prime de 100 000 ariary au concours à main et prise opposée, ont été ravis par Zo de Jovena qui a renversé Luciano par 3 à 2. Dans les catégories des jeunes U10, U12 et U14, CFTT s’empare trois sacres sur quatre finales disputées, deux sur cinq pour Young Vibes. Le centre de formation de tennis de table pour les petits et club des fans de tennis de table pour les licenciés, compte actuellement 69 joueurs membres et six encadreurs techniques dont quatre à Ankadimbahoaka et deux à Moramanga.