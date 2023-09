RASSEMBLEMENT POLITIQUE – Le collectif des candidats projette une rencontre au Palais des sports

Hier, en fin d’après-midi, plusieurs candidats membres du collectif des onze sont arrivés à la préfecture d’Antananarivo à Tsimbazaza pour déposer une requête, pour demander l’autorisation auprès d’Angelo Ravelonarivo, préfet de la ville d’Antananarivo, de pouvoir rassembler leurs partisans au Palais des sports et de la culture de Mahamasina, vendredi prochain de huit heures à midi. Cependant, à leur arrivée dans les locaux de la préfecture, le premier responsable n’était pas sur les lieux et c’est son secrétaire particulier qui a reçu les candidats Hery Rajaonarimam- pianina, Hajo Andrianainari-velo, Tahina Razafinjoelina, Andry Raobelina et Lalaina Ratsirahonana. Selon le président national du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), ils ne sont que les représentants mais les onze candidats sont d’accord pour faire ce rassemblement de l’ensemble de leurs partisans à Mahamasina prochainement. La secrétaire a expliqué l’absence du préfet à son bureau par le fait que le collectif des candidats n’ayant pas pris rendez-vous sont arrivés à l’improviste. Néanmoins, Angelo Ravelonarivo a donné l’ordre à son subordonné de recevoir la requête et d’en accuser bonne réception, mais la décision de l’acceptation ou non de leur demande relève de la seule compétence du préfet. D’après Hery Rajaonarimam-pianina, le collectif des candidats est déjà passé à Mahamasina pour parler avec les responsables du Palais des sports qui ont répondu que la place est disponible pour la date demandée par les onze candidats.

Contraste

Selon, Hajo Andrianainarivelo, président du « Malagasy miara miainga » (MMM) et candidat à l’élection présidentielle, les onze candidats qui composent le collectif ont conjointement décidé d’arrêter provisoirement la précampagne pour se focaliser sur la recherche de solution au problème du processus électoral, dans un dessein d’une élection plus transparente, inclusive et acceptée par tous. L’évènement, prévu se tenir vendredi prochain à Mahamasina, coincide avec les récents rassemblements populaires de Andry Rajoelina et plus récemment de Mamy Ravatomanga avec le trente-troisième anniversaire de son conglomérat « groupe Sodiat ». Du copié-collé ? En tout cas, il est sûr que si le rassemblement obtient l’aval de la préfecture, la sécurité des partisans des onze candidats sera une des plus grandes préoccupations des organisateurs, dans un Palais des sports qui ne peut accueillir plus de dix mille personnes. Lors du dernier rassemblement par le Président sortant Andry Rajoelina, à Mahamasina, la salle était comble alors que cette fois, ce sont onze candidats qui réunissent simultanément leurs partisans, il serait difficile d’imaginer que toutes ces personnes pourront entrer au Palais des sports. Surtout quand on voit les derniers congrès des divers partis politiques comme le « Tiako i Madagasikara » (TIM), qui a réuni plusieurs milliers de partisans au Magro Tanjombato, ou encore le HVM qui a aussi réuni de nombreux adhérents. Dans la déclaration, le collectif des candidats s’engage à garantir la sécurité durant tout l’évènement. Ces derniers temps, le collectif des onze candidats multiplie les réunions avec les institutions, les organisations de la société civile et des membres de la communauté internationale, pour chercher selon eux les solutions adéquates aux problèmes politiques de cette période électorale.