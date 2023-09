Près de 400 personnes soutenues par le groupe Filatex

Le Groupe Filatex a organisé une opération gratuite de la cataracte, la semaine dernière. Plus de quatre cents personnes ont bénéficié de cette action humanitaire auprès de l’HJRA. Le groupe Filatex a réussi à redonner la vue à ces personnes gratuitement. Il convient de préciser que contrairement à ce qui a été mentionné dans un article paru dans le journal, c’est le groupe Filatex et non la Fondation Axian qui a soutenu cette action..