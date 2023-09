PRÉ-CAMPAGNE À TOLIARA – Le chanteur Tirike en symbiose avec la politique

Le chanteur de rythme Tsapiky, originaire d’Ampanihy-ouest, Augustin Tirike est actuellement le coordonnateur régional du parti politique Firaisan-kinan’ny Tia Tanindrazana (FTT) pour la région Atsimo Andrefana. L’artiste à la fois chanteur, compositeur, interprète et musicien a été très connu dans les années 90 et début 2000 notamment par ses tubes « Anao zay », « Tambatambazo soa » ou encore « Mimpolia iha », se dit un citoyen à part entière. « Je pense qu’il n’y a pas de loi qui interdit les artistes à faire de la politique. Je suis un citoyen malgache qui pense avoir des responsabilités envers le pays. Je reste un artiste, je l’étais, je le suis et je serais artiste jusqu’à la fin », explique-t-il. Il soutient le candidat Tahina Razafinjoelina pour les prochaines élections présidentielles. « Je concilie ma passion et mon métier d’artiste avec ma conviction politique et cela ne date pas d’aujourd’ hui », explique l’artiste qui a réuni les responsables de districts du parti FTT dans la région Atsimo Andrefana à Toliara le week-end dernier.

Distingué

Lors de ses diverses descentes dans quelques districts, l’artiste et son groupe ont enflammé des pistes avec leurs chansons rythmées. Il a profité de ces occasions pour parler de la vision du parti auquel il appartient désormais. « J’ai déjà eu l’occasion de travailler avec le candidat Razafinjoelina lors des dernières élections présidentielles en 2013. Je collabore avec lui dans ses projets de développement numérique qu’il mène à travers l’île et des écoles dans d’autres pays étrangers. Je le connais et je sais comment il fonctionne », explique encore Augustin Tirike. Tahina Razafinjoelina était en effet le directeur de campagne du candidat Jean Louis Robinson en 2013. Augustin Tirike était membre du parti TGV en tant que président du parti à l’extérieur, en France, entre 2009 et 2013, puisqu’il habite en France. Les deals politiques entre les deux partis, menés lors du deuxième tour, ont fait rencontrer son chemin et celui de Tahina Razafin- joelina. « Depuis, nous ne nous sommes plus quittés ». À lui de préciser que le candidat qu’il soutient n’a passé aucun accord avec le parti TIM ni avec aucun autre parti pour les prochaines élections. Il dit faire totalement confiance aux potentialités du candidat du FTT qui a remis officiellement un centre numérique gratuit pour les jeunes de Toliara.