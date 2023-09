PARTENARIAT – Des enseignants de la CISCO Ambohi- dratrimo formés par les Coréens

Appui à l’enseignement. Une convention de partenariat entre deux grandes organisations va soutenir l’éducation à Madagascar. Des enseignants de la Circonscription scolaire d’Ambohidratrimo seront formés. L’Organisation non-gouvernementale Korea Food for the Hungry International (KFHI) a signé un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale (MEN) hier auprès de ce ministère. Une convention pour appuyer l’enseignement à Madagascar par les Coréens. Le ministère a souligné l’importance de toutes les aides humanitaires que l’organisation a attribuées à Madagascar. À l’instar de la construction de plusieurs bâtiments scolaires à Antananarivo. Un réel besoin pour les Malgaches. « Le système à Madagascar souffre de la pauvreté de l’apprentissage. C’est pourquoi le renforcement de capacités de ces enseignants est très sollicité », explique un responsable auprès du MEN. Le partenariat sera axé sur ce renforcement de capacités de ces enseignants dans la CISCO d’Ambohidratrimo. « Les méthodes d’enseignement auprès des écoles seront dispensées à ces enseignants. Tous les enseignants des Écoles primaires publiques (EPP) de cette CISCO bénéficieront de cette formation complémentaire », explique Park Ji Eun, la Directrice du KFHI. À part cette nouvelle formation, quatre-vingt-dix enseignants ont déjà bénéficié de formations en leadership et psychologie de l’enfant par cette organisation.