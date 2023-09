MISSION MÉDICALE – Dix mille cibles à Fenoarivo Atsinanana

La mission médicale de l’association Médecins de l’océan Indien se poursuit. Une cinquantaine de missionnaires va débarquer à Fenoarivo Atsinanana, au mois d’octobre, pour la 68e mission de l’association. Elle envisage une action humanitaire médico-chirurgicale et dentaire, du 5 au 14 octobre, dans cette région d’Analanjirofo. Elle a pour cible neuf à dix mille personnes, qui seront prises en charge gratuitement. L’équipe médicale est composée à 60% d’une équipe médicale locale, et à 40% d’une équipe médicale en provenance de la France et de La Réunion. Il s’agit de médecins généralistes, de pédiatre, et d’autres spécialistes, de chirurgiens dentistes avec leur équipe de prothésistes et une antenne de chirurgie ambulatoire. Cette délégation va réaliser des chirurgies, toutes sortes de chirurgies confondues, sauf l’opération cardiaque et osseuse, des consultations en ophtalmologie, en optique en otorhinolaryngologie (ORL), en cardiologie, en gastro-entérologie, et de l’échographie. Outre les soins, des campagnes d’hygiène bucco-dentaire ciblées sur les enfants des écoles primaires vont être menées, en prévention des maladies bucco-dentaire. Les internes en médecine des hôpitaux de Toamasina et les équipes soignantes locales ne seront pas en reste. Ils bénéficieront d’un enseignement post-universitaire. Cette mission s’effectue deux fois par an. Après Fenoarivo Atsinanana, l’association prévoit d’aller dans le Sud, à Ambovombe- Androy et à Tolagnaro, en 2024. Cette mission est financée par le Conseil départemental de La Réunion, par la famille Cassam Chenaï (du Groupe Scim), et par Renault Retail group.