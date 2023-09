MAINTIRANO – RN1 BIS – Des bandits blessent sept personnes

Deux 4×4 taxis-brousse et un camion ont été interceptés par six coupeurs de route armés, dimanche, vers 6 heures du matin, à environ 111 km de Tsiroano­mandidy. Les premiers véhicules sont partis de Mahatsinjo pour Maintirano. Le poids lourd les croisait. Les criminels ont tiré des coups de feu. Résultat, les chauffeurs des 4×4 et cinq sur les vingt-six passagers ont été touchés. Des techniciens d’un grand opérateur téléphonique ont figuré parmi les blessés. Ils ont été évacués en état d’urgence absolue vers l’hôpital de la capitale de Bongolava par un 4×4 de Madagascar Oil. Trois gendarmes et une sage-femme les ont escortés sur le trajet. « Les malfaiteurs ont pris tous les téléphones des passagers, ont demandé les mots de passe aussi bien des téléphones que des comptes M’vola et Orange money des victimes », raconte une source civile. Une partie des objets dérobés est déjà identifiée. Elle comprend une somme de trois millions quatre-vingt mille ariary, sept portables et un sac rempli de vêtements. Les gendarmes ont affirmé être sur la bonne piste et en passe de démasquer les auteurs de l’attaque.