La distribution du fonds d’urgence des CSB commence

La distribution du fonds d’urgence pour les CSB a été lancée hier dans la région Itasy, à savoir Ambatomirahavavy, Arivonimamo et Miarinarivo. Le but est de prendre en charge les résidents et d’atténuer les difficultés des patients dans les établissements médicaux de toute l’île. Une ambulance d’urgence a également été mise à disposition de ces centres pour accélérer l’accueil de ceux qui ont besoin d’un traitement urgent à l’hôpital.