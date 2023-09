JUDO – TOURNOI DE VENELLE – La diaspora malgache termine cinquième

L’équipe malgache n’a pas démérité à sa participation au tournoi international par équipe de Venelle. Madagascar a brillé en devançant les autres formations étrangères.

Madagascar a été représenté par la diaspora malgache de judo à la 18e édition du Tournoi international par équipe. La compétition s’est tenue ce dimanche à la Halle Nelson Mandela à Venelle, en France. La Grande île termine cinquième sur les douze équipes en lice, derrière l’équipe hôte de Venelle, vainqueur de cette version 2023. Battue en finale, la première formation de Balma Toulouse, club de Fetra Ratsimiziva, finit à la seconde place devant Rodez et la quatrième place est revenue à l’Elite Judo d’Occitanie. L’équipe de la diaspora malgache a été formée par Tiavina chez les -66 kg, Zolah chez les -73 kg, Sofiane dans la catégorie des -81 kg, Andriamalagasy dans les -90 kg et Royal chez les lourds de plus de 90 kg. Ils y étaient coachés par la championne d’Afrique juniors et séniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, numéro 1 mondial juniors, sous l’égide de l’olympien de Londres 2012, Fetra Ratsimiziva, le premier responsable technique des judokas qui évoluent à l’étranger. Sept des équipes participantes sont de l’hexagone et les cinq autres des équipes étrangères dont celles du Congo, du Gabon, de Madrid Espagne, la Team Afrique et la diaspora de Madagascar.

Manque de compétitions

La formation malgache termine deuxième en phase de groupes. Elle s’est inclinés d’entrée par 2 à 3 devant l’équipe de Venelle, vainqueur de la compétition avant de s’imposer par la suite contre la Team Afrique par 3 à 2 et contre la deuxième équipe de Balma Toulouse par 4 à 1. L’équipe malgache s’est pliée en quarts de finale sur le score de 2 à 3 devant la formation de Rodez. Cette dernière est la championne de France en titre par équipe, deuxième division. «Il n’y a pas trop d’écart en termes de niveau technique. Nos judokas sont à la hauteur mais manquent de compétitions de haut niveau. Certains de nos porte-fanions n’ont pas disputé de compétition pendant des années et certains viennent juste de reprendre», souligne Fetra Ratsimiziva. En parlant de participation en compétition internationale, Laura Rasoanaivo disputera les championnats du monde des juniors au Portugal du 4 au 8 octobre. Et les vétérans participeront quant à eux au 4e Open International des vétérans master d’Andorre la Vella, le 25 novembre. C’est une compétition dédiée aux judokas de plus de 30 ans.