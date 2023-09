FOOTBALL – Rakool en vacances à Marseille

Après la rupture de contrat avec le Mouloudia club d’Alger, l’attaquant des Barea, Koloina Solomampio­nona Razafindranaivo, est depuis plus de deux semaines en France. La performance de l’international malgache de 23 ans n’a pas séduit le coach Patrice Beaumelle. Même si son contrat ne prendra fin qu’en 2026, «le coach ne l’a pas gardé car le club doit limiter le nombre d’étrangers dans le club et a préféré garder les meilleurs au même poste», explique Henintsoa Ratokoari­manana, président de son ancien club local, le CFFA. «Il est depuis quelques semaines en vacances à Marseille. Certes, à la recherche d’un nouveau club en France. Un club l’a déjà contacté mais rien n’est encore sûr. Heureusement que son ancien club a payé ses six mois de salaire et a pris en charge ses frais pour rejoindre la France», affirme le patron du CFFA, qui l’a eu au téléphone il y a quel­ques jours, sans vouloir donner plus de précision sur ce club français. Rakool a signé avec le MCA au cours du Cham­pionnat d’Afrique des nations (CHAN) en février, en Algérie, durant lequel le club a été séduit par ses exploits. L’ancien joueur d’Andohara­nofotsy a été parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec trois réalisations, dont deux en phase de poules contre le Ghana puis le Soudan, et le troisième en quarts de finale contre le Mozambique. Il a beaucoup contribué au parcours exceptionnel de la sélection malgache au 7e Chan. Il figurait dans les onze type de la phase de poules, comme le coach des Barea, Romuald Rakoton­drabe, élu meilleur entraîneur. Les Lions de la Teranga sénégalais ont mis une croix sur le parcours des Barea en demi-finales. La suite de la carrière de footballeur de Rakool est actuellement dans le brouillard, en attendant un nouveau contrat avec un club français.