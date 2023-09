FOOTBALL – FMF – Les cinq candidats retenus

Cinq prétendants pour un fauteuil. La Fédération malgache de football a publié officiellement, hier soir, sur sa page Facebook, la liste définitive des candidats retenus pour l’élection au poste du nouveau président de l’instance nationale du ballon rond malgache. Ces candidats ont déposé leurs dossiers respectifs au secrétariat de la Fédération il y a dix jours. En l’occurrence, l’ancien secrétaire général de la Fmf à l’époque du président Ahmad, Handriniaina Stanislas Rakotomalala, le premier vice-président de l’équipe actuelle promu en fin 2022 au poste du président par intérim, Victorien Andrianony, le second vice-président, président fondateur du club Elgeco Plus et député de Madagascar, Alfred Randriamanampisoa, le président du club JFC Capricorne Toliara, Astina Douglas Wilson et André Neypatraiky Rakotoma­monjy, ancien ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, député de Madagascar et sénateur de Madagascar qui en est à sa deuxième tentative. Après vérification de leurs plis respectifs par la commission électorale, le tirage au sort pour attribuer le numéro de chaque candidat est prévu ce mercredi 27 septembre au siège de la Fédération à Isoraka. L’élection tant attendue du nouveau patron du sport roi à Madagascar aura lieu le 14 octobre dans la capitale.