FESTIVAL ANT’SARY DOC – Geoffrey Gaspard présente Tavela

Le prestigieux Festival Ant’sary Doc a réservé un moment spécial au film documentaire «Tavela» réalisé par Geoffrey Gaspard, qui a été projeté hier au Tranopoko­nolona Analakely. Ce documentaire de 30 minutes plonge les spectateurs dans l’univers du Moraingy, un sport traditionnel pratiqué à Diégo, révélant ainsi une part méconnue du patrimoine culturel malgache. Geoffrey Gaspard, cinéaste métis Franco-Malgacho-Indien, a créé «Tavela» en 2018 en se penchant sur le Moraingy du Nord-ouest de Madagascar. Le documentaire offre également un regard sur la vie quotidienne à Diégo, démontrant comment le cinéma peut être un vecteur de découverte culturelle. « Le Moraingy, aussi célèbre soit-il, a été ma principale source d’inspiration. Il s’agit d’un art martial traditionnel malgache qui célèbre la force des jeunes. Madagascar regorge de patrimoines culturels riches, dont le Moraingy, un sport de combat traditionnel très populaire dans le Nord de la Grande Île », explique Geoffrey Gaspard, participant à la compétition des films courts du festival. Outre «Tavela», d’autres films ont été projetés lors de cette compétition, notamment «Kin ma belle» de Junior Mozese du Congo, «Le Temps de dire non» d’Elhadji Demba Dia du Sénégal, «Mon avenir, ton avenir» de Derra Saïdou du Burkina Faso, et trois autres œuvres dans la catégorie des films courts. De plus, «Le taxi, le cinéma et moi» de Zampaligre Salam du Burkina Faso et «Je veux ma part de terre-Réunion» de Frédéric Lambolez et Jean Marie Pernelle de La Réunion ont été projetés dans la catégorie des longs métrages.