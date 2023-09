ÉDUCATION – Les écoles privées refusent la suppression des séries A-C-D

La suppression des séries A, C et D est en phase d’expérimentation depuis 2021. Les écoles privées n’acceptent pas encore l’application totale de cette réforme de l’éducation.

Une demande exclusive des écoles privées. La suppression des séries habituelles, à savoir la série A, C, et D, dans les lycées n’est pas encore acceptée par les écoles privées. Des élèves ont décidé de poursuivre leurs études dans les écoles privées en suivant le cursus des séries A, C, D. Ce choix repose sur les difficultés à passer les nouvelles séries, qui sont la série littéraire (L), la série scientifique (S) et la série Organisation -Société-Économie (OSE). Une réforme mise en expérimentation depuis l’année 2021. « J’ai déjà passé le baccalauréat en août dernier, en série OSE, mais j’ai échoué. Je vois bien que cette nouvelle série que j’ai choisie est plus difficile. Pour cette deuxième tentative, je la passerai en série A2 pour être plus efficace », explique Mendrika Randriatiana, un étudiant d’une école privée à Ivandry. Cet étudiant espère cette fois-ci réussir son baccalauréat avec cette deuxième série choisie avec facilité. Les écoles privées maintiennent encore les anciennes séries dans leurs établissements puisque les étudiants les demandent, mais les nouvelles séries y sont en partie en vigueur. Par contre, la phase d’expérimentation des nouvelles séries est appliquée en parallèle avec cela dans les écoles publiques. Alors que la suppression de ces anciennes séries se fait progressivement, les écoles privées la contestent déjà sous diverses raisons. Une demande de révision de cette partie de la réforme de l’éducation est attendue. Outre les besoins des étudiants à moyen terme, c’est-à-dire la facilité d’accès au diplôme de baccalauréat, des objectifs à long terme des étudiants sont aussi évoqués par les écoles privées en annonçant la contestation de cette nouvelle réforme. « Les universités prennent toujours en compte les séries A, C et D pour pouvoir accéder à quelques facultés. Quand les universités sortiront officiellement une note annonçant le contraire, c’est à partir de ce moment que nous prévoyons de suspendre ces cursus de l’éducation. Les grandes écoles ainsi que les universités internationales exigent encore ces séries », relate Célin Rakotomalala, le rapporteur des écoles privées à Antananarivo, hier. Toutes ces raisons sont les principales causes des demandes des écoles privées, afin d’aider les étudiants dans leur avenir.

Suivant la loi

La demande de ces écoles privées est pour le moment irrecevable. La suppression des séries A, C et D se fera progressivement avec la loi d’orientation sur la réforme du système éducatif de Madagascar. La mise en vigueur totale de cette loi est toujours en attente du décret d’application. « Le décret d’application de la loi d’orientation est encore en attente. Ce qui explique l’irrecevabilité de la demande de ces écoles privées », explique le chargé de communication du ministère de l’Éducation nationale, Zo Lalamaminiasy Rakotoarisoa, hier. Ainsi, toutes les décisions attendent la publication du décret. Pour le moment, les écoles privées continuent d’enseigner avec les séries A, C et D. Leurs demandes sont rivées sur la révision de cette réforme de l’éducation. Il faut connaître que la série littéraire se répartit en trois options : option A1, A2 et L. La série scientifique a également trois options, option C, D et S. Et la série OSE n’a pas d’option.