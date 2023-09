Des badauds tabassent un homme

Vendredi soir, près d’une station-service, à Soanierana, un suspect de 27 ans a été capturé et tabassé par un groupe d’individus. D’après divers témoignages, il menaçait une piétonne avec un couteau pour la voler. La police est intervenue et a saisi son poignard. Sa victime et lui ont été conduits à la Sûreté urbaine de Tananarive (SUT), à Tsaralalàna.