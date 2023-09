CONJONCTURE – Des émissaires des Nations unies attendus

Des missionnaires des Nations unies sont attendus à Madagascar. Le processus électoral fera probablement partie des raisons de leur visite.

Avec le premier tour de la présidentielle qui s’approche à grands pas et les multitudes de déclarations et communiqués émanant de diverses personnalités politiques concernant le processus électoral, des émissaires des Nations unies sont attendus prochainement. Cette visite est assez usuelle en période électorale surtout que les Nations unies participent aux aides pour le processus électoral à travers le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui est l’un des partenaires techni­ques et financiers de Madagas­car et lequel contribue activement à l’appui à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) concernant l’impression des imprimés sensibles tels que les bulletins uniques. La raison de cette mission reste inconnue jusqu’à présent néanmoins des sources auprès des institutions étatiques indiquent que des missionnaires des Nations unies sont effectivement attendus. Il est probable que les discussions à propos du processus électoral et la tenue de la prochaine présidentielle feront partie de l’agenda des futures réunions. En outre, les membres de la délégation qui seront sur place restent également inconnus.

Rencontres

Depuis quelques semaines, la présence de la communauté internationale se fait sentir dans le domaine de la politique en général et celui du processus électoral, en particulier. La semaine dernière, plusieurs ambassadeurs européens ont rencontré respectivement le collectif des onze candidats et Christian Ntsay, Premier ministre et chef du gouvernement collégial en l’espace de quelques jours. La communauté internationale soutient le processus électoral mais elle appelle aussi toutes les parties prenantes à respecter les lois en vigueur mais et surtout la Constitution afin de garantir l’apaisement pour aboutir à une élection dont le résultat sera accepté de tous. Après la réunion entre Christian Ntsay et plusieurs ambassadeurs européens et depuis la publication du communiqué de ces diplomates, les appréhensions existent entre les membres pro-régime et l’opposition. D’un côté, il y a ceux qui prônent la légalité et la légitimité des récentes décisions de la HCC, arguant que le communiqué ne fait que rappeler une évidence et d’un autre côté, il y a ceux qui décrivent le communiqué comme une mise en garde de la communauté internationale vis-à-vis de la partialité de la Haute Cour.