CINÉMA – Le film « Massavana » plonge dans l’histoire d’il y a 200 ans

L’équipe de DL Visual se concentre actuellement sur la création méticuleuse du scénario du film «Massavana», une histoire vraie se déroulant dans le Sud de Madagascar il y a 200 ans.

Dans une quête pour révolutionner le paysage cinématographique malgache et offrir une histoire captivante au monde entier, DL Visual (DLV) Production s’apprête à dévoiler l’histoire vraie de Massavana sur grand écran. Bien plus qu’une simple narration, cette production cinématographique ambitionne de rehausser la qualité visuelle du cinéma à Madagascar. « Tourner un film dans un studio, c’est rare à Madagascar, donc nous voulons apporter cette grande innovation à travers Massavana. Actuellement, nous travaillons sur le montage du script, après avoir achevé la première étape du film, le thriller. Le script est la pierre angulaire d’un film, nous voulons donc y consacrer le temps nécessaire pour garantir la qualité du contenu du film. Le succès des films à l’étranger repose souvent sur la qualité du script », déclare Dolih Randriamilanto, responsable au sein de DLV. L’équipe de DLV est plongée dans l’histoire vraie de Massavana en vue de la transformer en un film historique malgache captivant. L’histoire met en lumière la vie de Massavana, originaire du Sud de Madagascar, qui travaillait dans le grand port du Sud, le plus important du pays il y a 200 ans. Massavana, noble du Sud, était reconnu pour sa sociabilité et admiré au sein de la société malgache.

Fierté nationale

Cependant, le roi, rongé par la jalousie, décida de l’envoyer comme esclave aux Amériques, tant Massavana était considéré comme plus qu’un roi pour le peuple. Le film s’inspire du combat de Nelson Mandela, le premier Noir à lutter contre l’apartheid. « Ce film deviendra une source de fierté nationale. Il nous permettra de montrer Mada­gascar sous un jour positif, mettant en avant notre histoire riche plutôt que l’insécurité et la pauvreté », ajoute Dolih Randriamilanto. La date de sortie de ce film n’est pas encore fixée.