BASKETBALL – YOUTH CAMP – La délégation malgache est impatiente de commencer

Après le Regional Youth Camp de Mali réservé aux coaches et jeunes joueurs masculins, qui a pris fin le 22 septembre, c’est au tour des dames d’être à l’honneur. Christiane Minaoha­risoa Jaofera en tant que coach du Club BCF Atsimo Atsinanana est actuellement à Kigali Rwanda avec deux jeunes joueuses de basketball, en la personne de Theodora Voahangy Estelle Rakotomanana, du club Ascut Atsinanana, et de Mbola Sahaza Rasolofonja­nahary, issue du club ASA Analamanga. Elles sont en terre rwandaise du 26 au 28 septembre pour parfaire chacune dans leurs disciplines respectives. L’Africa Youth Camp qui est de retour à Kigali est un événement sportif rassemblant des jeunes filles et coaches de divers horizons pour une expérience immersive de développement et de compétition de basketball. Le camp offre aux campeurs l’opportunité de perfectionner leurs compétences, de s’entraîner avec des entraîneurs expérimentés et de jouer avec leurs pairs passionnés. Plus que du sport, le camp promeut également l’esprit d’équipe, le leadership et le respect mutuel.

Programme d’élites

Outre la reconnaissance et l’épanouissement des talents du basketball africain, ces ateliers visent à faire des jeunes basketteuses des facteurs clés du changement en utilisant le basketball comme un vecteur de changement, d’échange et de partage entre les acteurs présents. Le FIBA Africa Regional Youth Camp est un programme d’élites créé pour identifier et développer les meilleures jeunes joueuses de basketball africains. FIBA Afrique travaille de concert avec les personnalités les plus renommées du basketball africain pour organiser ce camp dont Astou N’Diaye, ambassadeur de la NBA Afrique, Christelle Ngarsanet, ancienne joueuse de l’équipe nationale ivoirienne et entraîneur adjoint à l’Université Internationale de Floride, Robert Pack, ancien joueur de la NBA pendant 13 saisons, entraîneur principal du Rwanda Energy Group (REG) pendant la saison 2 de la Basketball Africa League, l’instructeur du FIBA Cheick Sarr et la légende de la NBA Olumide Oyedeji. « Arrivées très tôt dans la capitale rwandaise, nous sommes fatiguées du voyage, mais ça ne compte pas par rapport à ce qui nous attend, l’immersion, les échanges et les expériences que ce camp va apporter. Nous sommes impatients et nous avons hâte d’y être », confie Christiane Minaoha­risoa Jaofera, qui conduit la délégation malgache.