BASE TOLIARA – Débat autour des ressources minières locales

Le projet Taratra a consacré sa conférence trimestrielle aux ressources minières dans la région Atsimo-Andrefana. Base Toliara était au cœur du débat.

Le projet Taratra initié par la Conférence des Évêques catholiques de Madagascar en 2009 œuvre dans le but de faire bénéficier à la population malgache des profits tirés de l’exploitation des ressources naturelles. Depuis son implantation dans la région Atsimo-Andrefana, il mène des actions dans ce sens auprès des parties prenantes dans le secteur minier. Dans le cadre de ses actions, il organise tous les trimestres une conférence-débat autour des exploitations minières locales. Le projet Taratra a, en effet, choisi d’implanter une antenne dans la région méridionale de Madagascar à cause de sa forte potentialité en ressources stratégiques comme l’ilménite, le zircon ou encore les pierres fines. Cette conférence-débat, tenue dans la salle Base Toliara, a vu la participation des représentants de l’État, des forces de l’ordre, des communautés locales, des leaders religieux et des organisations de la société civile. Le point de ralliement et la vision partagée par ces diverses parties prenantes est le développement économique de la région et l’amélioration des conditions de vie pour la population locale grâce aux exploitations minières. Il a été dit durant les échanges que les recettes des industries extractives devraient apporter un développement socio-économique au bénéfice de la population dans et autour des zones d’exploitation. Pour le projet Taratra, qui se place comme un intermédiaire et un médiateur, l’objectif était atteint au vu de la participation active des différentes parties prenantes. La conférence-débat a permis de développer les questions relatives aux impôts et fiscalités miniers comprenant l’impôt synthétique (5%) dont 95% reviennent aux collectivités territoriales décentralisées, l’impôt sur le revenu, la TVA ou encore l’IRSA.

Cas de Base Toliara

Base Toliara, grâce au droit d’enregistrement qu’elle a payé auprès du Service Régional de l’Entreprise, rapporte des centaines de millions d’ariary aux caisses de l’État. En effet, les terres exploitées par ces sociétés minières ont été achetées, soit auprès des personnes privées, soit auprès de l’État. Ce qui vaut un droit d’enregistrement auprès du fisc. Le père Jacques, du diocèse de Toliara, était parmi les intervenants de la conférence. Membre du projet Taratra, il a affirmé que les membres suivent de près le projet de Base Toliara. À une certaine époque, des communautés du sud se sont mis dos à dos à cause de ce projet de Ranobe. Actuellement, les membres du réseau de Taratra dans cette localité jouent le rôle d’intermédiaire suivant les formations qu’ils ont reçues.