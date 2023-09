AGRICULTURE – Un annuaire des producteurs pour établir le contact

Vingt mille, ce sera le total des contacts d’agriculteurs et de producteurs qui seront disponibles dans le nouvel annuaire annoncé par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, ainsi que le collectif « Tranoben’ny Tantsaha » lors de la cinquième édition de la Foire internationale de l’agriculture et de l’élevage. Le document permettra également d’organiser l’agencement de la production agricole à la base avec les numéros des producteurs qui seront consultables dans toutes les agences du « Tranoben’ny Tantsaha » dans les quatre coins de l’île. Dans cette nouvelle plateforme, ce seront les producteurs locaux qui seront mis en avant et encouragés à entretenir le contact d’abord entre eux, puis avec l’extérieur. « L’annuaire des producteurs est un outil qui est destiné à soutenir tout d’abord les agriculteurs et les éleveurs afin de répondre à leurs besoins », indique le ministère de l’Agriculture et de l’élevage.