ADDUCTION D’EAU DANS LE SUD – Le pipeline d’Efaho prend forme

Le projet de construction du pipeline a démarré et se poursuit. Les matériels de construction de cette infrastructure sont arrivés à Taolagnaro.

Lueur d’espoir pour le Sud. Le projet Efaho progresse « lentement, mais sûrement ». Une partie des matériels de construction de ce projet de conduite d’eau dans le Sud, appelé « Pipeline Efaho », est arrivée à Taolagnaro, hier. « Si ce navire a amarré au port d’Ehoala, ce jour (ndlr : hier) avec ces matériels, c’est qu’il y a eu des activités faites, entre le lancement officiel du projet pipeline à Ambovombe, au mois d’avril jusqu’à ce jour. Des travaux préparatoires d’ordre technique, environnemental, social et organisationnel ont été menés dans le cadre de ce projet Efaho, durant cette période », a tenu à préciser le ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Fidiniavo Ravokatra, devant les détracteurs de ce grand projet, hier, lors de l’arrivée du bateau Triumph au port d’Ehoala Taolagnaro. La cargaison est composée de mille tuyaux qui font environ 11 kilomètres. « Ce navire en provenance de Turquie n’a transporté que la première vague du matériel, car la capacité d’accueil de ce port est limitée. D’autres bateaux vont encore livrer les pipelines restants », enchaine Fidiniavo Ravokatra.

Solution durable

Ce projet pipeline géant va mesurer 97 kilomètres. Il part de la rivière d’Efaho, et l’eau sera pompée jusqu’à Ambovombe Androy. Il va desservir soixante villages dont quarante, dans la région Anosy, et vingt, dans la région Androy. Il va traverser Taolagnaro, Amboasary Atsimo, Ambovombe. Il s’agit d’une solution durable face à la difficulté d’accès à l’eau, dans le Deep South, où la sécheresse sévit, presque toute l’année. Une fois ce projet terminé, cinq cent mille personnes vont bénéficier d’eau potable, 80 000 Ha de terres agricoles seront irrigués et cent vingt points d’eau destinés au bétail, seront mis en place. « L’eau de ce pipeline ne servira pas uniquement pour des usages domestiques. Elle sera utilisée pour irriguer nos plaines, à développer nos projets pour changer nos vies », a déclaré le gouverneur de la région Anosy, Voahary Rakotovelomanantsoa.