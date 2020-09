Transport – Le secteur privé investit dans l’amélioration des services

Parfaire le système intégré d’information des gares routières. C’est l’objectif que s’est fixé la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PSHP), une association regroupant des entreprises du secteur privé en effectuant un don de matériels informatiques à Andohatapenaka.

« Ce don de la PSHP s’inscrit dans le cadre du projet « Appui du secteur privé dans la préparation et la réponse aux épidémies » qui est mis en œuvre depuis mars 2020, avec le financement du Connecting Business initiative (CBI), une initiative lancée lors du Sommet humanitaire mondial de 2016 qui regroupe le Programme des Nations Unies pour le Dévelop­- pement (PNUD) et le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) » explique Isabelle Salabert, présidente de la PHSP à Madagascar.

Grâce à ce soutien, la PSHP a apporté appuis techniques et matériels au projet pilote du MTTM de mise en place de ce système de suivi à la gare MAKI d’Andohata­penaka, lequel pourrait être dupliqué dans d’autres gares routières mais également ferroviaires, et ports maritimes et fluviaux dans tout le territoire. Un manuel du suivi des passagers accompagné a l’opérationnalisation de ce système intégré et informatisé de suivi des voyageurs.