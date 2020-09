Pandémie – Nombre réduit des porteurs suspects du coronavirus

La semaine s’achève avec une chute rapide du nombre de personnes sur lesquelles le test d’identification de la covid-19 s’est réalisé.

CINQ cent quatre vingt dix huit tests effectués ont permis la détection de soixante trois porteurs du coronavirus révélés mardi et vendredi, les trente contaminés supplémentaires sont découverts à partir de l’analyse de deux cent soixante dix sept tests d’identification du la covid-19. Entre ces deux jours, deux cent cinquante sept tests réalisés sont annoncés mercredi et deux cent quatre vingt quatre jeudi.

Une tendance vers la diminution du nombre de personnes enjointes de passer au test de vérification du virus chez elles se précise. Mercredi, le taux de guérison rapporté s’élève à 91,47 %. Ce jour là, trente et un nouveaux contaminés et quarante cinq guéris sont répertoriés. Le lendemain, quarante cinq cas de guérison et vingt quatre nouveaux cas de contamination sont recensés.

Et hier, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana parle de « trente nouveaux cas ainsi que trente quatre guérisons localisés dans six régions ». Le taux de guérison a atteint hier 91,65%. Selon la porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19, « il incombe à tous de maintenir ce bon niveau d’amélioration de la situation sanitaire étant donné qu’une évolution positive est perceptible dans la lutte menée contre le coronavirus ».

En deux jours consécutifs, la région Matsiatra Ambony enregistre deux décès liés à la covid-19. Dans cette région qui a connu un effectif élevé et stagnant de malades dans un état grave le mois dernier, le centre hospitalier d’Andrainjato à Fianaran­tsoa connaît une chute du nombre de patients porteurs du virus.

Trois contaminés y sont dans un état critique à l’heure actuelle. Les personnes décédées de la maladie ces dernières quarante huit heures ont suivi des soins dans le même hôpital.

Tandis que la province de Mahajanga n’a fait hier, l’objet d’aucun rapport de variation des indicateurs de la situation épidémiologique, la pandémie reste alarmante dans le Nord de l’île. Sept nouveaux contaminés sont localisés dans la région Diana qui enregistre en même temps vingt guérisons.

Avec un nombre total de personnes en traitement porté à mille cent vingt quatre, les patients dans un état grave ne sont plus constatés que dans deux régions, a précisé hier de la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana.

La région Analamanga en compte huit et les principaux hôpitaux qui ont assuré le traitement des malades du coronavirus asymptomatiques ou symptomatiques, retrouvent leur fonctionnement normal. Jusqu’à hier le nombre de personnes emportées par le coronavirus s’élève à deux cent vingt huit.