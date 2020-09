Football – Match amical : Les Barea affronteront le Swift

Le stage du mois d’octobre se tiendra au Luxembourg, d’après la décision de la FMF. Les Barea disputeront un match amical contre le Swift Hespergange, à cette occasion.

Ce sera Mada­gascar/Swift Hesperange finalement. Le comité exécutif de la Fédération Malgache de Football a annoncé sa décision hier, durant une conférence de presse au Centel Antanimena, se basant sur la « recrudescence du Covid-19 au Portugal et au Maroc ».

Les Barea tiendront donc leur stage au Luxembourg, durant la fenêtre internationale du mois d’octobre. Et ils en profiteront pour affronter le club de BGL Ligue en match de préparation.

Nicolas Dupuis a expliqué son choix par visioconférence, hier. « Je remercie les sept membres du comité exécutif qui m’ont soutenu », a-t-il déclaré d’entrée. Ses propos laissent deviner que d’autres membres du CE auraient préféré maintenir la rencontre avec le Burkina Faso.

« Ça me fait peur d’aller au Maroc. Je ne prendrai pas ce risque. La meilleure solution, c’était l’Hexagone ou à côté. J’ai proposé comme solution le Luxembourg, car c’est moins risqué en termes de Covid de rester dans l’espace Schengen », a ajouté le sélectionneur.

Ce stage servira de préparation pour la double confrontation contre la Côte d’Ivoire en éliminatoires de la CAN, au mois de novembre.

Cohésion

Il permettra aux Barea de se retrouver, après la longue trêve liée à la pandémie de coronavirus. « On a besoin de regrouper les joueurs. Ce sera un stage de cohésion pour apprendre et réapprendre à vivre ensemble, et pour intégrer les nouveaux. Il n’y a pas de honte à affronter une équipe de D1 luxembourgeoise. Il faut respecter ce club, qui nous a aidés en faisant un don de matériel », a poursuivi Nicolas Dupuis.

Le technicien français a conclu son intervention en abordant la situation de son staff : « Le limogeage par un comité d’urgence de Sylvain (Razafinirina), notre coordinateur, est désolant. Il a toujours réalisé un travail parfait ».

Voilà donc les Barea fixés sur leurs futurs adversaires en amical. Il reste une dernière variable à déterminer. Elle concerne la marque qui les habillera, que ce soit contre le Swift ou contre la Côte d’Ivoire. « Pour l’instant, nous n’avons pas encore tranché à propos de l’équipementier. Mais on devrait prendre une décision à ce propos durant notre prochaine réunion », a-t-on expliqué auprès du comité exécutif de la FMF.