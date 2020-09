Enseignement supérieur – Reprise des soutenances d’Habilitation à diriger des recherches

Les soutenances en vue de l’obtention d’Habilitation à diriger des recherches (HDR) au niveau des universités publiques vont bientôt reprendre, après une année de suspension. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce qu’elles seront, de nouveau, autorisées, hier. « Le conseil du gouvernement en date du 23 septembre a, en effet, adopté le décret modifiant et complétant le décret N°2000-694 du 13 septembre 2000 portant création et régime d’Habilitation à Diriger des Recherches », déclare le ministère.

En septembre 2019, le ministère, les directeurs des trente écoles doctorales, des représentants des professeurs et des présidents des universités ont décidé de suspendre la soutenance d’HDR. Ils ont jugé nécessaire la révision du décret portant statut des chercheurs du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. L’ancien décret avait qualifié la HDR comme étant uniquement un titre alors que c’est un diplôme dans les pays étrangers. Les parties prenantes se sont convenues d’apporter une révision et une réforme, pour aligner l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique malgache à celui des pays avancés. L’HDR correspond au diplôme le plus élevé de l’Enseignement Supérieur permettant à son titulaire d’accéder au Grade de Professeur d’Enseignement Supérieur après un reclassement ou versement dans le Grade Supérieur.