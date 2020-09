Antsirabe – Cinq voleuses trahies par les caméras

Fin du parcours pour des jeunes femmes qui ont fait parler d’elles à travers des vols répétés dans des établissements commerciaux. Hier, toute la bande s’est fait prendre sur le fait. Sitôt démasquées, les cinq jeunes femmes ont été arrêtées et placées en garde à vue en attendant leur passage au parquet.

Les suspectes se sont fait cueillir à Antsirabe dans un commerce placé sous surveillance électronique. Bien organisées, elles s’arrangeaient pour détourner l’attention des responsables ainsi que des agents de surveillance des commerces pris pour cibles. Souvent, les unes cachaient leurs complices en se tenant debout derrière elles pendant que les autres dérobaient quelque chose.

Cette fois-ci pourtant, elles ont été trahies par des caméras de surveillance et se sont heurtées aux regards méfiants et vigilants des personnes sur place. Pris la main dans le sac avec enregistrement vidéo à l’appui, la bande n’a trouvé aucune échappatoire.

À la lumière des informations communiquées, les cinq jeunes femmes incriminées dans cette affaire résident à Antananarivo. Questionnées sitôt démasquées, elles ont indiqué être venues à Antsirabe pour travailler, sans qu’aucun autre élément ne vient corroborer leurs dires. Ne manquant apparemment pas de moyens, elles sont mêmes descendues dans un hôtel pendant leur séjour dans la ville d’Eaux.