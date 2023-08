PÉTANQUE – JEUX DES ILES – La FIPJP autorise l’organisation

Un grand soulagement. Madagascar est finalement autorisé à organiser la compétition de pétanque aux Jeux des Iles. «La Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP) a décidé de faire une seconde exception à la mesure de suspension qui frappe la Fédération sport boules malagasy FSBM), en autorisant l’organisation de compétitions de pétanque durant les Jeux des Iles de l’océan Indien, avec la participation de joueurs et joueuses de Madagascar», peut-on lire dans son communiqué. «Comme cela a été le cas en acceptant que des équipes malgaches puissent participer aux prochains cham-pionnats du monde des Jeunes et des Féminines au mois de novembre à Bangkok en Thaïlande, en raison des résultats obtenus, lors de l’édition de 2021 en Espagne», argumente la FIPJP. Cette décision a été le fruit des pourparlers entre le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS)et président du Comité d’organisation (COM), Haja André Resampa, et le président de la FIPJP, Claude Azéma, en liaison avec le Comité olympique malgache représenté par son secrétaire général, Jean Alex Randriamanarivo. Un comité technique représentant le MJS, le COM, la FIPJP et les personnalités de la pétanque malgache, a été récemment mis en place pour définir les règles de fonctionnement de la FSBM, conformes au droit du sport international et aux exigences du COM qui requiert, en particulier, une indépendance totale des instances du mouvement sportif. La mission du comité est d’aboutir rapidement à une assemblée générale extraordinaire de la fédération, afin que la situation soit durablement régularisée. L’objectif commun est la levée de la suspension de toute activité internationale par la FIPJP. Pour en revenir aux Jeux, la compétition de pétanque s’étalera du 26 aout au 1er septembre, à Vontovorona. Neuf médailles d’or sont en jeu.