MARCHÉ – Les prix du riz se stabilisent

Équilibre. On peut dire que le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, en concertation avec les vendeurs, a réussi à trouver une entente sur les prix du riz. Le ministère a annoncé depuis ce jeudi la baisse des prix du riz sur le marché. Cette baisse est constatée au niveau de quelques vendeurs et grossistes. « Nos prix n’ont pas changé depuis plus de quinze jours. Le kilo du riz « stock » reste encore à 2 760 ariary », rapporte Christian, l’un des vendeurs à Anosibe, hier. Le prix du sac de riz de 50 kg n’a pas connu d’augmentation. Le prix du sac de riz a baissé de 1 000 à 2 000 ariary auprès du marché d’Anosibe. Il en va de même pour le riz local et le riz importé. Les prix auprès des fournisseurs ont encouragé cette tendance. « Nous arrivons à vendre jusqu’à quarante sacs de riz par jour. Aujourd’hui, on ne peut plus en vendre que la moitié», a déclaré une vendeuse. Les prix aux détaillants ont aussi connu une baisse. Ces vendeurs affirment que les prix ont augmenté et que ceux-ci varient selon les vendeurs. Pour certains, l’augmentation du coût du transport est à l’origine de la hausse des prix du riz. « Il y a quelques jours, le coût du transport pouvait être estimé à 100 ariary pour chaque kilo. Maintenant, il peut aller jusqu’à 150 ariary» , rapporte un autre vendeur. Les transporteurs se plaignent de l’état de la route nationale venant de Toamasina. Par ailleurs, le ministère va contrôler de près ces prix pour le bien de tous les Malgaches, étant donné que le riz demeure la base alimentaire de ces derniers.