JEUX DES ILES – Les autres provinces assistent aux festivités

Les festivités commencent. Les Malgaches se sont donnés rendez-vous pour les Jeux des Iles qui se tiennent à Madagascar, en ce moment. Les festivités ont commencé hier dans la matinée. La file était longue pour entrer au Stade Barea Mahamasina afin d’assister à la cérémonie d’ouverture. On peut apercevoir tout le monde, ceux qui viennent des autres provinces ont été nombreux, eux aussi. Des gens de Toamasina, Sambava, Fianarantsoa, Antsiranana et bien d’autres sont venus nombreux pour ce grand événement. Assister aux festivités des Jeux des Iles reste la principale raison de leur venue, d’autant plus qu’on est encore pendant la période des vacances. « Assister à ce grand événement est un privilège pour nous. C’est une occasion très rare. Nous n’avons pas toujours les moyens d’assister à des événements comme ceci », explique une personne venant de Sambava. Les Malgaches aiment la fête, c’est une occasion pour tout le monde de se voir et aussi de se préparer pour la suite de la vie quotidienne. Les gens essaient également de réduire leur stress lors des fêtes comme ceci. Il existe de nombreuses raisons pour que chacun assiste à cet événement, car les Jeux des Iles de l’océan Indien passent rarement dans un pays. La dernière fois où Madagascar les a accueillis remonte en 2007. Les Malgaches profitent de cette année donc pour faire la fête comme il se doit. Ce qui est valable pour tous les citoyens de Madagascar, partout sur toute l’île.