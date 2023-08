GROUPE PARLEMENTAIRE – Le député Idealson démissionne de l’IRD

Un de moins! Le groupe parlementaire majoritaire à l’Assemblée nationale « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRD) voit partir un de ses membres, le député élu du district Ampanihy-ouest, Idealson. Le parlementaire démissionne de l’IRD et redevient donc un député indépendant. Il a adressé une lettre au président de l’IRD et de la présidente de l’Assemblée nationale. Il invoque la liberté des députés de Tsimbazaza pour motiver sa décision et pour dire qu’il est dorénavant libre de tout engagement envers l’IRD et peut revoir ses convictions politiques. La lettre de démission est datée du 24 août mais le récépissé de réception de l’Assemblée nationale n’intervient qu’hier. Le député Idealson est le premier qui démissionne officiellement le groupe parlementaire pro-régime. La ou les raisons de cette démission demeurent jusqu’à maintenant un mystère mais la spéculation bat son plein sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple ceux qui soutiennent que cette histoire n’est pas près de se terminer, d’autres que le commencement de la démission est une affaire liée à Bovima. Ce qui est sûr, c’est qu’une démission d’un groupe parlementaire dans une période électorale n’est pas anodine surtout à moins de trois mois de l’élection présidentielle.