GOLF- INTER-ILES – Madagascar et La Réunion triomphent

Le rideau est tombé sur le tournoi de golf inter-iles, joué au Golf du Rova à Andakana, depuis le 22 jusqu’au 25 août. Le Comité d’organisation du tournoi du Golf inter-iles tient à remercier tous les pays participants, à savoir La Réunion, Maurice, Seychelles et le pays d’accueil, Madagascar, ainsi que les généreux sponsors et partenaires, et le public venu nombreux qui a fait de l’évènement un souvenir mémorable. Côté résultats, après la troisième et dernière journée, Madagascar a survolé la concurrence chez les hommes, tandis que La Réunion est intouchable chez les dames. Dans la catégorie dame par équipe, avec un cumul de 291, La Réunion, emmenée par Schmitt Melliyal et Toumpsin Bénedicte, a été sans égale durant les trois jours de compétition. L’équipe de Madagascar 1, conduite par Hanitra Ratsimbazafy et Maria Kim, malgré une dure résistance, n’a pas pu combler les écarts et elle doit se contenter de la seconde place.