FOOTBALL – GROUPE A – Les Barea sur leur lancée

Les Barea joueront ce soir, à 19 heures, contre le Club M mauricien. Ce match compte pour la deuxième journée du groupe A aux Jeux des Iles de l’océan Indien.

Acte II. Après la belle victoire d’entrée contre les Seychelles, ce jeudi (1-0), les Barea joueront contre le Club M mauricien, ce soir à 19 heures au stade Barea à Mahamasina. L’état de santé du coach Romuald Rakotondrabe s’est amélioré après le malaise d’après match de jeudi soir. Il a déjà dirigé l’entrainement hier, au stade d’Alarobia. «Je me sens de mieux en mieux. Ce genre de malaise ne m’est jamais arrivé. J’avais eu très mal au dos, sur le côté droit», rassure le sélectionneur. Pour revenir au match inaugural des Barea, «nous avons eu beaucoup d’occasions ratées, mais honnêtement le portier seychellois a été excellent. Mes hommes ont bien joué, puis ils ont, en deuxième mi-temps, confondu vitesse et précipitation en cherchant le deuxième but pour sécuriser le score. Plusieurs pertes de balle et des déchets techniques ont été constatés», explique le coach Rôrô.

Pas de calcul

Certes, les Barea ont dominé, mais ils n’ont pas su gérer le temps faible, «un moment, il y avait un manque de concentration… Ils ont un peu sous-estimé l’adversaire», poursuit le technicien. L’entraineur a souligné que «nous avons arraché la victoire, l’essentiel est d’engranger les trois points. Ce n’était que le début de la compétition, comme je l’ai déjà dit. Nous ne ferons pas de calcul. Nous jouons match par match, et nous devrons assurer la victoire à la prochaine rencontre face à Maurice. Nous avons gagné aux huitièmes, nous allons poursuivre dans ce sens et assurer les quarts pour accéder en demi-finales». Les joueurs eux-mêmes n’étaient pas satisfaits de leur prestation. «Nous avons imposé notre rythme en première mi-temps dans le but d’arracher la victoire (…) Il avait eu un moment de relâchement en deuxième période… Nous allons rectifier ces erreurs au prochain match (…) Maurice est une bonne équipe et nous allons bien nous préparer pour enchainer le bon résultat», reconnait le premier buteur des jeux, Tendry Randria­narijaona. «Le premier match est toujours difficile. Nous allons améliorer notre jeu au prochain match», promet, pour sa part, le portier, Nina Rakotoasim­bola. Le prochain match contre Maurice aura lieu ce soir à 19 heures à Mahama­sina. Une victoire contre le Club M est synonyme de passeport pour se propulser en demi-finales pour les Barea.