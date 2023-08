CÉRÉMONIE D’OUVERTURE – Pleins feux sur la diversité culturelle

La cérémonie d’ouverture mémorable de la XIe édition des Jeux des Iles s’est déroulée hier au stade Barea Maha­masina, célébrant la richesse culturelle et la solidarité entre les sept pays participants de l’océan Indien. Les délégations des îles ont défilé avec fierté, accompagnées de discours inspirants, de serments des athlètes et des officiels techniques; le tout couronné par un spectacle unifiant et des performances artistiques captivantes. Le spectacle a commencé avec une majestueuse entrée de plus de 1 500 danseurs exécutant le “Mitabe” au rythme enjoué de la chanson “Mafana” de Smaven, incarnant les multiples ethnies de Madagascar à travers leurs tenues traditionnelles. « Les Jeux des îles reflètent l’échange culturel, la solidarité, la fraternité et l’amitié entre les îles », confirme le président du comité des Jeux des Iles, André Haja Resampa. Les performances artistiques se sont enchaînées, reflétant la beauté et la diversité de Madagascar.

Diversité culturelle

Des danses traditionnelles ont été exécutées avec grâce, la valiha de Rajery a empli l’air de ses mélodies envoûtantes, et la symbolique Colombe a évoqué la fraternité et la paix entre les îles. « La flamme des Jeux des Iles, porteuse d’amitié, a également été célébrée avec émotion ici », confirme le maître de cérémonie sur scène. Cette cérémonie d’ouverture n’était pas seulement un hommage à la diversité cultu­relle, mais aussi un voyage à travers l’histoire de Mada­gascar, depuis les jours glorieux du royaume de Ranava- lomanjaka jusqu’au Rova en feu, et la réouverture du Rova. Des séquences captivantes ont également mis en lumière la riche biodiversité et la nature exceptionnelle de Madagascar, offrant aux spectateurs une expérience inoubliable. L’artiste Mily Clément a ouvert la scène pour les chanteurs malgaches tels que Ceasar, Madmax, Stéphanie, Tence Mena, Samoëla, Smaven, Jaojoby, Henri Ratsimbazafy, Vilon’Androy, Jerry Marcoss; et bien d’autres ont partagé leur musique, illuminant les Jeux des Iles de leur présence. L’éclat des jeux de lumière, les spectaculaires projections vidéo, les envoûtantes lumières laser et les danses envoûtantes des drones ont transfor- mé le stade Barea en une scène éblouissante et magique, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs et les esprits de tous les participants et spectateurs.