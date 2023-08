BY-PASS MANDIKANAMANA – La police saisit une demi- tonne de cannabis

Une importante quantité de stupéfiants, précisément six cent cinquante-neuf kilos de chanvre indien, a été saisie par la police nationale, mercredi, vers 15 heures, au By-pass, à Mandikanamana. La Brigade des stupéfiants ou Stup a été alertée par un informateur, de la présence d’une personne qui trempe dans un trafic local. L’équipe n’a pas attendu longtemps pour passer à la vérification des faits rapportés. Elle est tombée sur la maison indiquée où les marchandises prohibées étaient censées être. Sur place, la police n’a trouvé qu’une personne mineure chargée de garder la maison. Elle a dû procéder à une perquisition au cours de laquelle elle a eu la surprise de découvrir une pile de cinquante-cinq sacs en polypropylène tissé, remplis de tiges et de feuilles séchées de cannabis. Les herbes ont été transportées et confisquées dans les locaux des Stup. La fille, première suspecte de l’affaire, a été emmenée et enquêtée par les fins limiers. Pas plus de détails n’ont transpiré à l’issue de son interrogatoire. Aux dernières nouvelles, la police a déjà transféré le dossier au parquet.